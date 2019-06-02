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الأحد 02/يونيو/2019 - 12:58 م

تأجيل محاكمة 43 متهمًا بـ"حادث الواحات" لـ9 يونيو

تأجيل محاكمة 43 متهمًا
شيماء حسين
dostor.org/2651692

أجلت محكمة الجنايات المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الأحد، محاكمة 43 متهمًا محبوسين واثنان هاربين في "حادث الواحات" الذي راح ضحيته 16 فردًا من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، في الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دوله عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، لجلسة 9 يونيو.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 43 متهمًا محبوسين على ذمة القضية واثنان هاربين، إلى القضاء العسكرى يترأسهم الإرهابى "عبدالرحيم محمد عبد الله المسمارى" (ليبى الجنسية) في قضية اتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية.

وكانت النيابة باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققى النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبدالرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية" تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التى إستهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.

وتبين من التحقيق أن المتهم "المسمارى" تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

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