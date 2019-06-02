نائب محافظ الإسكندرية يشارك في فعاليات معرض صناعة البيانات بالصين

شارك نائب محافظ الإسكندرية، أحمد جمال، في فعاليات المعرض الدولي لصناعة البيانات الكبيرة "Big Data Expo"، والذي انعقد في مدينة "جويانج" بمقاطعة "جوييجو" الصينية، في الفترة من 26 إلى 29 مايو الماضي؛ وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، بين مقاطعة جوييجو الصينية ومدينة الإسكندرية، لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما.



وذكر- بيان صحفي صدر اليوم الأحد، عن محافظة اﻹسكندرية - أنه على هامش الفعاليات؛ التقي أحمد جمال نائب المحافظ بالسيد لو يونججينج نائب عمدة مقاطعة "جوييجو"، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين ورغبتهم في التعاون في المجالات الزراعية والثقافية والسياحية والتكنولوجية مما يساهم في تعميق العلاقات بين الشعبين.



كما تطرق الحديث عن التعاون في إقامة أول منطقة أعمال تكنولوجية "Business Park" في محافظة الإسكندرية، وتم التأكيد من قبل الطرفين على متابعة سبل التنفيذ للتعاون بينهما.



حضر اللقاء كل من سكرتير عام المقاطعة، ونائب مدير عام مكتب الشئون الخارجية، وعضو قيم التعليم بالمقاطعة، ونائب مدير عام قسم الثقافة والسياحة.