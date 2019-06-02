القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
رياضة
الأحد 02/يونيو/2019 - 12:57 م

تتويج ليفربول وكسر عقدة كلوب الأبرز في صحف إيطاليا

كلوب
كلوب
أ ش أ
dostor.org/2651689

تصدر تتويج ليفربول الإنجليزي بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على نظيره توتنهام هوتسبير، بثنائية نظيفة في النهائي الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد أمس، اهتمامات الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الأحد.

وكان ليفربول قد تغلب على توتنهام (2-0)، أمس السبت في المباراة النهائية من دوري الأبطال على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ليفوز الريدز(ليفربول) باللقب السادس في تاريخه.

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "ليفربول، الأبطال هنا.. حققوا اللقب السادس في تاريخهم.. ركلة جزاء مبكرة، وصلاح يكسر جمود المباراة.. توتنهام حاول العودة لكن أوريجي يكتب النهاية".
وأضافت "حفلة في مدريد بعد اللقب السادس لليفربول، كلوب الآن على القمة، ورفع اللقب في محاولته الثالثة".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "الملك كلوب، دوري أبطال أوروبا يذهب إلى ليفربول، بعد الفوز على توتنهام 2-0.. ركلة جزاء بعد 23 ثانية وصلاح لا يخطئ، ثم أوريجي يضاعف النتيجة".

وأضافت "أليسون حاسم، ويورجن كلوب يرفع اللقب الأول بعد خسارة 6 نهائيات".

وأضافت "صلاح وأوريجي، النشوة الحمراء، توتنهام هزم في مدريد 2-0، وليفربول يحقق لقب دوري الأبطال للمرة السادسة.. وكلوب يكسر نحسه في النهائيات".

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

الآن

حسن حسني يطمئن جمهوره: أنا بخير وحالتي الصحية في تحسن

وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة عيد الفطر

براتب يصل لـ4500 جنيه.. 230 فرصة عمل جديدة من القوى العاملة

الصندوق السيادي: أول الاجتماع بعد العيد.. واختيار المدير التنفيذي أول المهام

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

وسائل إعلام تكشف هوية الفتاة التى اقتحمت نهائى دورى أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

ألبومات الصور

المصريون يتابعون محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

أكبر مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية

أزمة جديدة فى زراعة الذرة الشامية بأسوان بسبب "دودة الحشد"

بالصور.. تزيين أتوبيس نقل عام بالإسكندرية احتفالًا بعيد الفطر

رياضة

تتويج ليفربول وكسر عقدة كلوب الأبرز في صحف إيطاليا

فوندروسوفا تصعد لدور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

فريق ليفربول يعود لإنجلترا حاملا كأس دورى أبطال أوروبا

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

وسائل إعلام تكشف هوية الفتاة التى اقتحمت نهائى دورى أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

الرئيس نيوز

الحكومة تنفي سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة

هل تنازلت مصر عن حصتها في حقل " ظهر" للغاز؟

العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار بالعالم

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك

الجزائر: إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو "مستحيل"

كشكول

راشد: الإمتحانات الإلكترونية توجه رئاسي يرعاه وزير التعليم العالى وتنفذه الجامعة

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية للجان الامتحانات نهاية الأسبوع

عين شمس تحتل المركز الثانى فى تصنيف سيماجو للأبحاث لعام ٢٠١٩

"التعليم": ترد على شائعة تغيير نظام امتحانات الصف الثاني الثانوي

"نقيب المعلمين": يتفقد نادي الشاطئ ويوجه بسرعة انتهاء الترميمات

الأمصار

مدرب ليفربول: جوارديولا أول من هنأني بالتتويج بدوري الأبطال

فلسطين: نرفض استلام عائدات الضرائب منقوصة من إسرائيل

اجتماع أمني طارئ لبحث التفجيرات في العراق

بعد الفوز بدوري الأبطال.. "ليفربول" يحقق مبالغ مالية ضخمة

الجيش السوري يوجه ضربات لـ"وكار إرهابي" بريف إدلب

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

8 فوائد للسفر تحسّن صحتك النفسية والجسدية

نصائح للحفاظ على اللياقة خلال رحلة العمل

تقنية جديدة "مسح ضوئي ملون للمخ"

الصحة

تحذير برتغالي من لعبة "السلايم" بين الأطفال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎