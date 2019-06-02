تتويج ليفربول وكسر عقدة كلوب الأبرز في صحف إيطاليا

تصدر تتويج ليفربول الإنجليزي بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على نظيره توتنهام هوتسبير، بثنائية نظيفة في النهائي الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد أمس، اهتمامات الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الأحد.



وكان ليفربول قد تغلب على توتنهام (2-0)، أمس السبت في المباراة النهائية من دوري الأبطال على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ليفوز الريدز(ليفربول) باللقب السادس في تاريخه.



وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "ليفربول، الأبطال هنا.. حققوا اللقب السادس في تاريخهم.. ركلة جزاء مبكرة، وصلاح يكسر جمود المباراة.. توتنهام حاول العودة لكن أوريجي يكتب النهاية".

وأضافت "حفلة في مدريد بعد اللقب السادس لليفربول، كلوب الآن على القمة، ورفع اللقب في محاولته الثالثة".



وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "الملك كلوب، دوري أبطال أوروبا يذهب إلى ليفربول، بعد الفوز على توتنهام 2-0.. ركلة جزاء بعد 23 ثانية وصلاح لا يخطئ، ثم أوريجي يضاعف النتيجة".



وأضافت "أليسون حاسم، ويورجن كلوب يرفع اللقب الأول بعد خسارة 6 نهائيات".



وأضافت "صلاح وأوريجي، النشوة الحمراء، توتنهام هزم في مدريد 2-0، وليفربول يحقق لقب دوري الأبطال للمرة السادسة.. وكلوب يكسر نحسه في النهائيات".