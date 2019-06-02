تخصيص 95 ساحة لصلاة العيد بأسوان

قال الشيخ محمود قناوي وكيل وزارة أوقاف أسوان، لـ "الدستور"، إن استعدادات مديرية أوقاف أسوان لعيد الفطر المبارك، شملت تجهيز الساحات والمساجد المخصصة للصلاة، والتي يصل عددها إلى 95 ساحة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة العيد.



"الدستور" تنشر أبرز أسماء الساحات المحددة لصلاة العيد بمدينة أسوان هم، العجيبات، الرضوان، الشهداء، بدر الطابية، الصالحين، الخزان غرب، نجع المحطة، السلوى، الكرور، الفندقية، الجزيرة، ودار النعيم، بالأضافة إلى الكوبانية، ودار النعيم، والأعقاب بحرى وقبلي.



اما أبرز الساحات بمركز دراو هم، الأشراف، الرقبة، الشيخ موسى، القطب، البسطاوى، الأنصار، وال عيسي، الطويسة، والجعافرة قبلي.



والساحات المحددة بمركز كوم أمبو هم، ساحة مسجد الفتح، أبوير، مركز شباب كوم أمبو، مصلى الجبانة، الشهداء وأبرز الساحات المحددة بمركز أدفو هم، ساحة العراجين، أبو غلاب، الحصايا، الفقراء، والهويدية، النخل، والغنيمية، الهريم، والمنشية، فضلا عن ساحة المنشية بحرى، الجمعاوية، النور، والعوينية، الشراونه، ونور الإسلام، آل البيت، وأبوبكر الصديق.



وأخيرا الساحات المحددة بمركز نصر النوبة هم، مركز شباب مدينة نصر، ووادي العرب، ومركز شباب أبو سمبل.