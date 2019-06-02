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اقتصاد
الأحد 02/يونيو/2019 - 12:57 م

"تحيا مصر" يجهز 100 عروس بالملابس والمفروشات الجديدة ضمن مبادرة "دكان الفرحة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2651686

وزع صندوق تحيا مصر اليوم، اليوم الأحد، 4 آلاف قطعة من الملابس والمفروشات الجديدة على 100 عروس من اليتيمات والأسر الأكثر احتياجا، كمشاركة في تجهيزاتهن للزواج بالتعاون مع بنك الكساء المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة" والتي وفّر من خلالها الصندوق 250 ألف قطعة ملابس جديدة من مساهمات عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة، لتوزيعها على الطلاب الأولى بالرعاية بمختلف الجامعات والأسر الأكثر احتياجا مجانا.

وقال المدير المالي والإداري للصندوق، تامر عبد الفتاح: نسعى لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر خلال عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن مبادرة دكان الفرحة نجحت في توفير 52 ألف قطعة ملابس لنحو 22 ألف مستفيد منذ إطلاقها.

وأوضح عبد الفتاح أن مبادرة "دكان الفرحة" تأتى ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعي الذى أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض، تحت شعار حياة كريمة للإنسان المصري، حيث يتضمن البرنامج عددا من المشروعات بجانب "دكان الفرحة" هدفها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومنها: مبادرة بالهنا والشفا ومشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي لتوفير الوجبات الغذائية لهذه الأسر في القرى والنجوع.

كما أشار المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، إلى أن محور الدعم الاجتماعي يتضمن أيضا مبادرة سجون بلا غارمين والتي نجحت في فك كرب أكثر من 6200 غارم وغارمة حتى الآن، فضلا عن برنامج حماية أطفال بلا مأوى والذي نجح في حماية 16 ألف طفل حتى الآن سواء بإعادة دمجهم في أسرهم مرة أخرى أو بتسكينهم في دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن والتي طورها الصندوق لتوفير ظروف معيشية كريمة لهؤلاء الأطفال.

في ذات السياق، يوفر الصندوق من خلال محور التمكين الاقتصادي مشروع تمكين المرأة المعيلة تحت اسم "مستورة" والذي يقدم تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 و20 ألف جنيه، في صورة أدوات إنتاج، من خلال فروع بنك ناصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، لمساعدة المرأة المعيلة على إنشاء مشروع متناهي الصغر، يعينها على الوفاء باحتياجاتها الأسرية.

ويستهدف برنامج "مستورة" كل امرأة قادرة على العمل يتراوح عمرها ما بين 21 و60 عامًا، وليس لها دخل ثابت، لتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل في المجتمع، ونجح المشروع في توفير هذه المشروعات لأكثر من 17 ألف امرأة حتى الآن بتمويل قدرة 289 مليون جنيه.

وبالتزامن مع تمويل صندوق تحيا مصر لمشروعات برنامج مستورة، قام الصندوق برصد مبلغ 30 مليون جنيه تنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بفك كرب الغارمين والغارمات، وذلك حماية لكيان الأسرة المصرية، ولمنح فرصة جديدة لهم لبدء حياتهم من جديد.وتتكامل مبادرة "سجون بلا غارمات" مع برنامج "مستورة" تأكيدا على دور صندوق تحيا مصر في تدعيم القيم الإنسانية الناتجة عن المشاركة الاجتماعية، والتكافل بين أبناء الوطن الواحد، التى حرص رئيس الجمهورية على إرساءها مع مبادرته لتأسيس صندوق تحيا مصر.

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