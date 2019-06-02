بومبيو يلتقي نظيره السويسري لإجراء محادثات بشأن إيران

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد، بنظيره السويسري لإجراء محادثات من المتوقع أن تركز على إيران وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران أثارت مخاوف من اندلاع صراع مفتوح.



وخلال لقائه بوزير الخارجية إيجناسيو كاسيس في بلدة بيلينزونا جنوب سويسرا، حيث تسببت المخاوف بشأن احتمال التصعيد وسوء التقدير مع إيران في إثارة الكثير من القلق في أوروبا والشرق الأوسط.



وفقًا لوسائل إعلام غربية، تمثل سويسرا مصالح الولايات المتحدة في إيران وكانت وسيطًا بين الاثنين من قبل، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان بومبيو يبحث عن مساعدة محددة من السويسريين فيما يتجاوز ما تفعله بالفعل في رعاية الأمريكيين المحتجزين في إيران.



اقترح مسؤولو إدارة ترامب أنهم سيبحثون بشكل إيجابي أي تحرك للإفراج عن خمسة مواطنين أمريكيين على الأقل ومقيمين أمريكيين دائمين على الأقل مسجونين حاليًا في إيران.



ويزور بومبيو سويسرا في المحطة الثانية من جولة أوروبية تشمل أربع دول يسعى خلالها إلى طمأنة الزعماء بأن إدارة ترامب لا تريد الحرب مع إيران، ومع ذلك، فهو يشدد أيضًا على أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها ولن تتوانى عن زيادة الضغط على إيران بعقوبات اقتصادية.



كان بومبيو وكاسيس يجتمعان في كاستلغراندي، وهي قلعة تعود إلى القرون الوسطى في كانتون تيسينو، مسقط رأس كاسيس، وهي منطقة تتحدث الإيطالية في سويسرا بالقرب من منطقة البحيرات الإيطالية.



من سويسرا، سيتوجه بومبيو إلى هولندا يوم الإثنين قبل السفر إلى لندن للانضمام إلى زيارة دولة ترامب لبريطانيا.