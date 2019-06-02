القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
عالم
الأحد 02/يونيو/2019 - 12:56 م

بومبيو يلتقي نظيره السويسري لإجراء محادثات بشأن إيران

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
منار أحمد
dostor.org/2651685

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد، بنظيره السويسري لإجراء محادثات من المتوقع أن تركز على إيران وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران أثارت مخاوف من اندلاع صراع مفتوح.

وخلال لقائه بوزير الخارجية إيجناسيو كاسيس في بلدة بيلينزونا جنوب سويسرا، حيث تسببت المخاوف بشأن احتمال التصعيد وسوء التقدير مع إيران في إثارة الكثير من القلق في أوروبا والشرق الأوسط.

وفقًا لوسائل إعلام غربية، تمثل سويسرا مصالح الولايات المتحدة في إيران وكانت وسيطًا بين الاثنين من قبل، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان بومبيو يبحث عن مساعدة محددة من السويسريين فيما يتجاوز ما تفعله بالفعل في رعاية الأمريكيين المحتجزين في إيران.

اقترح مسؤولو إدارة ترامب أنهم سيبحثون بشكل إيجابي أي تحرك للإفراج عن خمسة مواطنين أمريكيين على الأقل ومقيمين أمريكيين دائمين على الأقل مسجونين حاليًا في إيران.

ويزور بومبيو سويسرا في المحطة الثانية من جولة أوروبية تشمل أربع دول يسعى خلالها إلى طمأنة الزعماء بأن إدارة ترامب لا تريد الحرب مع إيران، ومع ذلك، فهو يشدد أيضًا على أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها ولن تتوانى عن زيادة الضغط على إيران بعقوبات اقتصادية.

كان بومبيو وكاسيس يجتمعان في كاستلغراندي، وهي قلعة تعود إلى القرون الوسطى في كانتون تيسينو، مسقط رأس كاسيس، وهي منطقة تتحدث الإيطالية في سويسرا بالقرب من منطقة البحيرات الإيطالية.

من سويسرا، سيتوجه بومبيو إلى هولندا يوم الإثنين قبل السفر إلى لندن للانضمام إلى زيارة دولة ترامب لبريطانيا.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ شهر

إجلاء 45 عائلة من منطقة الخلة جنوب طرابلس

منذ شهرين

إسرائيل تسجن 9 جنود رفضوا المشاركة فى عملية بغزة

منذ شهرين

الرئيس الفنزويلى يعين وزيرًا جديدًا للكهرباء

منذ 3 شهر

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

منذ 6 شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

الآن

حسن حسني يطمئن جمهوره: أنا بخير وحالتي الصحية في تحسن

وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة عيد الفطر

براتب يصل لـ4500 جنيه.. 230 فرصة عمل جديدة من القوى العاملة

الصندوق السيادي: أول الاجتماع بعد العيد.. واختيار المدير التنفيذي أول المهام

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

وسائل إعلام تكشف هوية الفتاة التى اقتحمت نهائى دورى أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

ألبومات الصور

المصريون يتابعون محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

أكبر مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية

أزمة جديدة فى زراعة الذرة الشامية بأسوان بسبب "دودة الحشد"

بالصور.. تزيين أتوبيس نقل عام بالإسكندرية احتفالًا بعيد الفطر

رياضة

تتويج ليفربول وكسر عقدة كلوب الأبرز في صحف إيطاليا

فوندروسوفا تصعد لدور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

فريق ليفربول يعود لإنجلترا حاملا كأس دورى أبطال أوروبا

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

وسائل إعلام تكشف هوية الفتاة التى اقتحمت نهائى دورى أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

الرئيس نيوز

العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار بالعالم

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك

الجزائر: إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو "مستحيل"

بحضور الرئيس السيسي.. بدء احتفالية ليلة القدر

المالية: إحباط 3 آلاف عملية تهريب بقيمة 732 مليون جنيه خلال مارس وأبريل

كشكول

راشد: الإمتحانات الإلكترونية توجه رئاسي يرعاه وزير التعليم العالى وتنفذه الجامعة

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية للجان الامتحانات نهاية الأسبوع

عين شمس تحتل المركز الثانى فى تصنيف سيماجو للأبحاث لعام ٢٠١٩

"التعليم": ترد على شائعة تغيير نظام امتحانات الصف الثاني الثانوي

"نقيب المعلمين": يتفقد نادي الشاطئ ويوجه بسرعة انتهاء الترميمات

الأمصار

فلسطين: نرفض استلام عائدات الضرائب منقوصة من إسرائيل

اجتماع أمني طارئ لبحث التفجيرات في العراق

بعد الفوز بدوري الأبطال.. "ليفربول" يحقق مبالغ مالية ضخمة

الجيش السوري يوجه ضربات لـ"وكار إرهابي" بريف إدلب

بعد استقالة "ماي".. تعرف علي أول مرشح لزعامة حزب "المحافظين

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

8 فوائد للسفر تحسّن صحتك النفسية والجسدية

نصائح للحفاظ على اللياقة خلال رحلة العمل

تقنية جديدة "مسح ضوئي ملون للمخ"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تحذير برتغالي من لعبة "السلايم" بين الأطفال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎