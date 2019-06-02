الأحد 02/يونيو/2019 - 12:56 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية
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dostor.org/2651684
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء جرير مصطفى لتشييع جنازة شهيد الوطن ملازم أول عمر ياسر عبد العظيم سالم.. وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء جرير مصطفى لتشييع جنازة شهيد الوطن ملازم أول عمر ياسر عبد العظيم سالم.. وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.
بالتزامن مع موسم زراعة الذرة الشامية فى فصل الصيف، وبعد تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا حول توصيات لجنة تسجيل الآفات لاتخاذ اللازم بشأن دودة الحشد الخريفية، ...