القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
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الأحد 02/يونيو/2019 - 12:56 م

الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

السيسي
السيسي
أ ش أ
dostor.org/2651684

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء جرير مصطفى لتشييع جنازة شهيد الوطن ملازم أول عمر ياسر عبد العظيم سالم.. وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.

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