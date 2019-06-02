الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

أزمة جديدة فى زراعة الذرة الشامية بأسوان بسبب "دودة الحشد"

بالتزامن مع موسم زراعة الذرة الشامية فى فصل الصيف، وبعد تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا حول توصيات لجنة تسجيل الآفات لاتخاذ اللازم بشأن دودة الحشد الخريفية، ...