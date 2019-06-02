محافظ البحيرة يعلن انتهاء موسم حصاد القمح مع استمرار أعمال التوريد

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم الانتهاء من حصاد كامل المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة، والتي قدرت بـ355659 فدانا، مؤكدا على استمرار أعمال التوريد بشكل منتظم، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم 242617.



وأشار محافظ البحيرة، إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح 33 شونة متمثلة فى 28 شونة عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة، بالإضافة إلى عدد 5 شون وصوامع تابعين للنوبارية تبلغ قدرتها الاستيعابية 436740 طن، وهى كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.



وأكد المحافظ على أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة (محلي - مستورد) عن طريق اللجنة المشكلة من قطاع التموين وقطاع الزراعة والبنك الزراعي، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وأمين الشونة أو مدير الموقع وذلك لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.



وشدد "آمنة" بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، ويؤكد على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية آثمان القمح المورد.