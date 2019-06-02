ترامب: جيريمي كوربين أخطأ عندما رفض صداقة واشنطن

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، بأن جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض قد "ارتكب خطأ"، لأنه فشل في جعل أمريكا صديقًا، حيث رفض التعاون في الشئون العسكرية والاستخباراتية بين بلاده وبريطانيا.



ورفض زعيم حزب العمال حضور مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها ترامب في قصر باكنجهام مساء غدًا، وشجب بانتظام السياسة الخارجية الأمريكية.



يأتي هذا قبل زيارة ترامب الرسمية للمملكة المتحدة، كما قال ترامب في وقت سابق للصحيفة، إنه يفضل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.



كما قال ترامب إن السياسي الشعبوي المناهض للاتحاد الأوروبي نايجل فاراج يجب أن يشارك في مفاوضات بلاده للخروج من التكتل الأوروبي.