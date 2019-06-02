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عالم
الأحد 02/يونيو/2019 - 12:53 م

ترامب: جيريمي كوربين أخطأ عندما رفض صداقة واشنطن

ترامب
ترامب
أمينة ذكي
dostor.org/2651678

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، بأن جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض قد "ارتكب خطأ"، لأنه فشل في جعل أمريكا صديقًا، حيث رفض التعاون في الشئون العسكرية والاستخباراتية بين بلاده وبريطانيا.

ورفض زعيم حزب العمال حضور مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها ترامب في قصر باكنجهام مساء غدًا، وشجب بانتظام السياسة الخارجية الأمريكية.

يأتي هذا قبل زيارة ترامب الرسمية للمملكة المتحدة، كما قال ترامب في وقت سابق للصحيفة، إنه يفضل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.

كما قال ترامب إن السياسي الشعبوي المناهض للاتحاد الأوروبي نايجل فاراج يجب أن يشارك في مفاوضات بلاده للخروج من التكتل الأوروبي.

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