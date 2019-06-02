محافظ القليوبية يتفقد مستشفى "رمد" بنها

قام الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، بجولة مفاجئة لمستشفى رمد بنها، وذلك للاطمئنان على أحوال المرضى والخدمات الصحية المقدمة، وتوافر الأدوية، والاطمئنان أيضا على انتظام سير العمل بالمستشفى.



وأفاد بيان للمحافظة بأن المحافظ تفقد - خلال جولته بالمستشفى - أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات وقسم النظارات الطبية والأقسام الداخلية، كما تحدث إلى المرضي لاستطلاع آرائهم في جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم.. كما تفقد عيادة الأسنان وقسم المغسلة والمطبخ.



كما استمع المحافظ إلى شرح من الأطباء الموجودين عن عدد العمليات التي تتم بالمستشفى على مدار اليوم، وطبيعة ونوعية هذه العمليات من عمليات " مياه بيضاء – مياه زرقاء - حـول".



وصرح مدير المستشفى بأن المستشفى يقوم بإجراء ما بين 50 إلى 60 عملية كبرى شهريا، وأن العمليات الجراحية تتم يوميا على مدار الأسبوع.



ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى.



وتأتي الزيارة في إطار حرص المحافظ على النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمة لائقة للمواطنين.