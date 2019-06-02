محافظ سوهاج: تخصيص 207 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

قال محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري، إن وزارة الأوقاف خصصت 207 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مشيرا إلى قيام مديرية الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف والمحافظة بتجهيز تلك الساحات لاستقبال المصلين.



وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم الأحد - أن الساحات موزعة على 25 إدارة فرعية للأوقاف بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى أكثر من 6 آلاف مسجد بمختلف أنحاء المحافظة سوف يؤدى فيها صلاة العيد.



وأضاف أنه تم تخصيص ساحة الاستاد الرياضي بمدينة سوهاج، لتكون الساحة الرئيسية بالمحافظة للصلاة، وتم تخصيص خطيبين لكل ساحة أحدهما رئيسي والآخر احتياطي.



وأكد المحافظ أنه وجه الوحدات المحلية المختلفة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة وتقديم الدعم الكامل لأعمال التجهيزات النهائية للساحات المخصصة لصلاة العيد.. ووجه رؤساء المراكز والقرى بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمساجد بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة واستعداداتها طوال أيام عيد الفطر المبارك.