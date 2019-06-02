ترامب يدعو بريطانيا لـ"بريكست" دون اتفاق

نشرت صحيفة "صنداي تايمز" عن الرئيس ترامب ما يفيد، بأنه يحث المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق وعلى رفض دفع 39 مليار جنيه استرليني (50 مليار دولار) متفق عليها كفاتورة الانفصال بين الطرفين.



يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه ترامب أن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيكون رئيسًا "ممتازًا" لحكومة بريطانيا خلفًا لتيريزا ماي.



تجدر الاشارة إلى أن ترامب سيقوم بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة بين الثالث والخامس من يونيو، حيث سيلتقي تيريزا ماي والملكة اليزابيث الثانية.



وأضاف أن السياسي الشعبوي المناهض للاتحاد الأوروبي نايجل فاراج يجب أن يشارك في مفاوضات بلاده للخروج من التكتل الأوروبي.