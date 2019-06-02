انطلاق المؤتمر السنوي للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا 11 يونيو

تعقد الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية مؤتمرها السنوي TECH INVEST 3 "تيك انفيست 3" يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري، وذلك تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مصر الاقتصاد الرقمي"تحت رعاية وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



كما يشارك في المؤتمر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندسة هالة الجوهري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من كبار المسئولين بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلي رؤساء الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية وقيادات المال والأعمال بمصر، كما يشارك أيضا أكثر من 300 شركة تكنولوجية وأكثر من 700 مدعو من مختلف المحافظات.



وأعرب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن سعادته بإطلاق الدورة الجديدة من المؤتمر الذي يحرص على حضوره والمشاركة فيه كبار المسئولين الحكوميين ومتخذي القرار ورجال المال والأعمال والمستثمرين، مشيرا إلى أن الشعبة تحرص على تنظيم هذا الحدث السنوي، وذلك لما له من أهمية كبرى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وللشركات الأعضاء في الشعبة على وجه الخصوص، حيث يناقش مجموعة من القضايا المهمة والتي تحظي باهتمام الدولة في الوقت الراهن ومنها التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا النقدية والاقتصاد التشاركي والإعلام الرقمي والصحة الرقمية

وخلال الملتقي سيتم إطلاق مبادرة "توطين" الهادفة لميكنة 400 ألف تاجر في قطاع التجزئة وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل ميسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية.



كما يناقش الملتقي هذا العام من خلال الحلقات النقاشية والمحاضرات مجموعة من المحاور أبرزها:

• مصر نقطة ارتكاز لجذب الاستثمار في التكنولوجيا لأفريقيا والشرق الأوسط



• تكنولوجيا النقد للوصول للشمول المالي



• التحول الرقمي لمنظومة التجارة (مبادرة توطين)



• مستقبل الشركات الناشئة Go Global



• مستقبل البلوك شين والذكاء الاصطناعي



• مستقبل اللوجستيات الرقمية



• مستقبل الوظائف في ظل التحول الرقمي



• مراحل تمويل الشركات التكنولوجية



• تطوير الشركات التكنولوجية لمواكبة التحول الرقمي



بالإضافة إلى مسابقة لاختيار أفضل 10 شركات ناشئة مصرية للمشاركة كعارضين بالجناح المصري في الحدث الأكبر عالميًا في مجال التكنولوجيا CES 2020 والمقرر عقده في يناير المقبل بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.