المجلس الدستوري الجزائري يؤجل الانتخابات الرئاسية ويرفض ملفات المرشحين

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الأحد، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة 4 يوليو المقبل.



وأكد المجلس الدستوري الجزائري في بيان اليوم الأحد، رفضه ملفي الترشح المودعين لديه اللذين تخطى عددهم 70 مرشحا، وذلك وفق قناة النهار الجزائرية.



وأشار المجلس الدستوري إلى استحالة إجراء انتخابات الرئاسة في وقتها المحدد لعدم استيفاء المترشحين للشروط المطوبة.



وأعلنت السلطات المختصة في الجزائر يوم 26 مايو الماضي، عن إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل، وسط عدم تقدم أيا من الأحزاب والشخصيات القوية للانتخابات.



وأحجمت الشخصيات السياسية وكذلك الأحزاب القوية ومنها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم من تقديم أي مرشح لها في هذه الانتخابات، وسط مخاوف من عمليات تزوير قد تطال العملية الانتخابية.