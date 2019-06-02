ضبط 11 قضية سرقة ونشل ومخدرات داخل وسائل المواصلات

وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.



وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة، عن ضبط 11 قضية سرقات عامة ومخدرات وسلاح أبيض و"نشل"، و976 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.



ووجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرورعلى قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم خاصة خلال القيادة على الطرق السريعة.



وأسفرت جهود إدارة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 5 آلاف و10 مخالفات مرورية متنوعة، بينها 1936 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة، كما ضبطت الإدارة 24 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع مواصلة الحملات المرورية لضبط المخالفات المرورية.‎