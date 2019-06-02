طوارىء بالميكانيكا والكهرباء لتوفير المياه في العيد

تفقد المهندس محمد محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، محطات صرف الطابية الجديدة والقديمة بغرب الدلتا ومحطات طوارئ الطابية، ومحطات الطابية والعطف، وذلك للاطمئنان على الحالة الفنية لضمان الوفاء بالاحتياجات المائية خاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك وموسم أقصى الاحتياجات المائية.



وشكلت الوزارة غرف عمليات مركزية وبالمحافظات لمتابعة حالة الرى فى مختلف المحافظات على مدار اليوم، وتأمين كافة القناطر الكبرى والرياحات والخزانات على طول مجرى النيل لمواجهة أية مواقف طارئة بشأن توفير المياه فى موسم أقصى الإحتياجات.



كما يتم تنفيذ خطة لتوزيع المياه فى المحافظات، لتلبية الاحتياجات المائية للزراعات وموسم أقصى الاحتياجات حاليا، وذلك فى حدود الحصة المائية، مع تقليص بعض الزراعات الشرهة للمياه طبقا للمتاح، مع إمكانية صرف جزء من حصة محافظة إلى أخرى بها مساحات زراعية أعلى.

