فوندروسوفا تصعد لدور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

صعدت الشابة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا للمرة الأولى في مسيرتها لدور الثمانية بإحدى بطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام) عقب فوزها على أنستاسيا سيفاستوفا، المصنفة الثانية عشر في

البطولة، في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.



واستطاعت فوندروسوفا أن تحقق الفوز بالمباراة بعد 59 دقيقة وقالت فوندروسوفا: "إنها منافسة قوية للغاية. قدمت أفضل ما عندي اليوم أنا حقا أعشق هذا المكان".



وتحتل فوندروسوفا (19 عاما) المركز الـ38 في التصنيف العالمي للاعبات واستطاعت أن تتغلب على سيمونا هاليب مرتين هذا الموسم، من بينها في بطولة روما التي أقيمت الشهر الماضي حيث وصلت لدور الثمانية، وهو نفس الدور الذي وصلت إليه في بطولتي إنديان ويلز وميامي. كما أنها احتلت

المركز الثاني في بطولة اسطنبول.



ولم تخسر فوندروسوفا، التي فازت بمنافسات الزوجي للناشئين في بطولة رولان جاروس وخاضت أول مباراة في بطولات الجائزة الكبرى في المستوى الاحترافي قبل عامين، في أي مجموعة حتى وصولها لدور الثمانية.



وتلتقي فوندروسوفا في دور الثمانية مع الفائزة من المباراة التي تجمع بين الإستونية كايا كانابي او الكرواتية بيترا مارتيتش.



وفي وقت لاحق من اليوم تلتقي جاربين موجوروزا، الفائزة باللقب في 2016 مع سلواني ستيفنز وصيفة الموسم الماضي.