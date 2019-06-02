6 اجتماعات لـ"رياضة البرلمان" بعد العيد

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد 6 اجتماعات تبدأ من يوم الأحد 9 يونيو الى يوم الثلاثاء 11 يونيو بمعدل اجتماعين في اليوم.



وتناقش اللجنة خلال تلك الاجتماعات عدد من طلبات الإحاطة لبعض النواب حيث تناقش اللجنة في اجتماعي الأحد طلب النائب سمير موسي بشأن عدم تطبيق المادة 9 من قانون الرياضة لاعفاء 75% من استهلاك الكهرباء والمياة والغاز وكذلك المكالمات التليفونية.



كما تناقش اللجنة طلب النائب عاصم مرشد بشان قيام وزارة الشباب بخصم مبلغ مالي مستحق للأندية لدى الوزارة بدعوى مستحقات نشر بالجريدة الرسمية للنظام الأساسي للأندية، وتناقش اللجنة في اجتماعي الاثنين طلب النائبة نجوى خلف بشأن شطب بطل عالم وحكم دولي ومدرب في أكبر الأندية في مصارعة الذراعين من سجلات الاتحاد كمدرب وحكم لمشاركته في بطولة افريقيا بغانا بدون قرار وزاري، وطلب النائب فتحي ندا بشأن وجود مبلغ 750 الف جنيه لدى الاتحاد الرياضي للمدراس لم يتم صرفه ولا استغلاله منذ عدة سنوات.



وتناقش اللجنة في اجتماعي الاثنين طلب النائب خالد عبد العزيز بشأن عدم إشهار مركز شباب دار السلام بالقاهرة رغم بنائه منذ 15 سنة بالجهود الذاتية، وطلب النائب محمد اسماعيل بشان تطوير مركزي شباب صفط اللبن، وطلب النائب فؤاد كوش بشأن تقصير وزارة الشباب والرياضة في حق شباب قرية كفر طلحة وكذلك التباطؤ في إنشاء مبنى مركز شباب سندنهور.



كما تناقش اللجنة في اجتماعي الثلاثاء طلب إحاطة من النائب محمد الدامي بشأن سرعة انشاء سور خرساني لملعب النجيل بمركز شباب كوم الحاصل بالبحيرة، وطلب النائب عادل عامر بشأن انتهاء الأعمال بمركز شباب أبوالغيط، وطلب النائب صلاح الحصري بشأن سرعة انشاء ملعب مركز شباب الوسطي بالسنبلاوين بالدقهلية وطلب النائب نشوى حسين بشأن توقف النشاط الرياضي بمركز شباب تقاليفة بمركز سنورس بالفيوم بسبب عدم صلاحية أرضية الملعب.