سقوط هارب من 140 سنة سجن في الوايلي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على هارب من تنفيذ 104 أحكام قضائية متنوعة بإجمالي 140 سنة سجن بمنطقة الوايلى.



تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى، بقيادة العقيد وائل شرارة، نائب مأمور القسم، من منبط أحد الأشخاص، مطلوب التنفيذ عليه في 104 أحكام حبس جزئى "نصب - استيلاء - تبديد - مبان - إيصال أمانة - سرقة" بإجمالى حبس 140 سنة وشهرين وأسبوع.



بمواجهته أمام اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

