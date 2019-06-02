مانحون يتعهدون بمبلغ 1.2 مليار دولار لإعادة بناء موزمبيق

تعهدت جهات مانحة دولية بالمساهمة بمبلغ 1.2 مليار دولار للمساعدة في إعادة بناء المناطق والبنية التحتية التي دمرها الإعصار أن كينيث وإيداي في موزمبيق، وفقا للأمم المتحدة.



جاء هذا الإعلان من قبل رئيس البلاد فيليب نيوسي في ختام مؤتمر دولي للمانحين استمر يومين، حضره نحو 700 مشارك من المنظمات الدولية والجهات المانحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى مدينة بيرا، واحدة من المناطق الأسوأ ضربًا من قبل الأعاصير.



في خطابه قال نيوسي "شكرًا جزيلًا لإنقاذ أرواح موزمبيق"، فقد اصطدم الإعصار كينيث بمحافظة كابو ديلجادو وسوت قرى بأكملها بالرياح التي تصل سرعتها إلى 280 كيلومتر في الساعة (174 ميلا في الساعة)، مما أسفر عن مقتل حوالي 45 شخصا بينما كانت موزمبيق لا تزال تكافح من أجل التصدي لتأثير إعصار إيداي، الذي ضرب المنطقة الوسطى في البلاد فقط قبل 6 أسابيع.