الوزراء يكشف حقيقة منع الأوقاف الاعتكاف بالمساجد خلال رمضان

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول منع وزارة الأوقاف الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان.



وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة الأوقاف، نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان، وأن الاعتكاف يتم مثلما يحدث كل عام بالمسجد الجامع دون الزوايا أو المصليات، مُشددةً على حرص الوزارة على إقامة الشعائر الدينية والعبادات وعدم منعها أو المساس بها، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة وغضب الرأي العام.



وأوضحت الوزارة أنها وضعت عددًا من الضوابط والشروط للاعتكاف بالمساجد، منها أن يكون الاعتكاف في المساجد الجامع الذي يتسع لكثير من الناس، وأن يكون تحت إشراف إمام وخطيب رسمي من أئمة الأوقاف، أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف، أو خطيب لديه تصريح من وزارة الأوقاف لم يسبق إلغاؤه، وأن يكون المكان مناسبًا من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، فضلًا عن أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا، وذلك عن طريق تسليم المعتكف لبطاقة الرقم القومي لإمام المسجد منعًا للمندسين على أهالي الحي ولإبعاد الجماعات التي تضفي صبغتها التنظيمية ووقف عمل الجمعيات التابعة لتلك الجماعات التي تستغل ذلك لبث أفكارها وجمع التبرعات، مُشيرةً إلى أنه تم تخصيص حوالى 3496 مسجدًا جامعًا على مستوى الجمهورية لإحياء سُنة الاعتكاف.



و تهيب الوزارة بالمواطنين تحري الدقة في تداول المعلومات وعدم الاعتماد على المواقع مجهولة المصدر والتي تهدف لإثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام، على أن يتم الاعتماد فقط على المصادر الرسمية من خلال الموقع الرسمي للوزارة. http:ar.awkafonline.com.