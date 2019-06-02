باحث أمريكي: الدوحة تظهر أمام العالم بوجهين

أكد المحلل السياسي الأميركي ديفيد ريبوي، أن النظام القطري يظهر أمام العالم بوجهين مزدوجين، محذرًا من مخاطر السياسة القطرية الحالية على دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما في ظل الدعم القطري للجماعات المتشددة.



وذكر «ريبوي» في مقال له على موقع «جويش جورنال»، أنه منذ نصف قرن، كانت قطر واحة صغيرة لجماعة الإخوان المسلمين والعديد من الجماعات المتطرفة حول العالم.



وشدد الباحث الأمريكي في مقاله، على أن قطر، أصبحت اليوم، الراعي الرئيسي لجماعة الإخوان والجماعات الأخرى المنبثقة عنها، مشيرًا إلى أنه منذ تأسيس قناة «الجزيرة» في قطر عام 1996، لعبت جماعة الإخوان دورًا مهمًا في برمجة ووضع السياسة التحريرية للقناة، حيث قدمت دعمًا فكريًا قويًا للشبكة القطرية، فضلًا عن الدعم القطري الدبلوماسي والمالي للجماعات الإرهابية المتشددة مثل والقاعدة وطالبان.