القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
منوعات
الأحد 02/يونيو/2019 - 12:35 م

8 فوائد للسفر تحسّن صحتك النفسية والجسدية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2651640

تتعدد الأغراض التي تدفع الإنسان إلى السفر من منطقة إلى أخرى، ومنها: السفر لغاية التعليم، وللمعالجة من الأمراض، أو للاستجمام وأخذ الراحة والترويح عن النفس للتخلص من الضغوط المختلفة كضغط العمل.

وقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث لمعرفة مدى تأثير السفر على صحّة الفرد من الناحية النفسية والجسدية.

1 - أجريت دراسة مشتركة بين مركز ترانزامريكا لدراسات التقاعد، ورابطة السفر الأمريكية، واللجنة العالمية للشيخوخة، ودلّت نتائجها على أن السفر يعزز صحة القلب، حيث تقل احتمالية الإصابة بالأزمة القلبية عند النساء اللواتي يسافرن مرّتين في العام على الأقل، مقارنة بالنساء اللواتي يسافرن كل ستة أعوام فأكثر، وينطبق الأمر على الرجال الذين لا يأخذون إجازة سنوية، حيث تزداد احتمالية تعرضهم للنوبات القلبية.

2- في نتائج إحدى الدراسات تبيّن أنّ قيام الفرد برحلة لثلاثة أيام متواصلة يحسّن مزاجه، ويقلل الضغوط النفسية التي يعانيها الفرد بشكل ملحوظ، ويشار إلى أنّ أثر هذه مثل الرحلات يدوم لأسابيع عدّة عقب انتهاء الرحلة.

3-وفقًا لدراسات تناولت العلاقة بين الإبداع والسفر إلى الخارج، والتي أجراها أحد أساتذة كلية كولومبيا للأعمال يدعى آدم غالينسكي، تبيّن أنّ السفر يزيد إبداع الفرد، ومرونته المعرفيّة.

4- كما تناولت دراسة أجرتها جامعة كرونيل أنّ أغلب الأشخاص يشعرون بمشاعر الارتياح والسعادة لمجرّد قيامهم بالتخطيط للسفر.

5- وفقًا لما بيّنته نتائج إحدى الدراسات الأمريكية فإن السفر يعتبر من الحلول الفعالة التي تساعد على الخروج من حالة الاكتئاب، وتحسين المزاج.

6 -عند سفر الفرد إلى أماكن أخرى، ولا سيّما التي لا يكون على معرفة بها من قبل، فإنه يعتمد على نفسه في غسل الملابس أو المداواة إذا تعرّض لوعكة صحيّة؛ كنزلة البرد مثلًا، إضافةً إلى زيادة قدرة الفرد على التخطيط، حيث يدرس الأعمال والقرارات التي سيتّخذها بشكل مسبق، وبذلك فهو يطوّر شخصيته وينمّيها على نحو أفضل.

7- يلزم المسافر أن يقرأ قليلًا عن عادات الناس في المكان الذي يرغب بالسفر إليه؛ ليسهّل عليه التواصل مع الناس، كما أنّه يصبح أكثر إلمامًا بالجغرافيا والعادات والمعلومات الخاصة بالبلدان التي يزورها.

8- ينمّي السفر لدى الأفراد القدرة على مواجهة المعيقات أو الصعوبات التي يواجهونها في سفرهم، حيث تزداد جرأتهم وشجاعتهم، وبالتالي تتطوّر شخصياتهم.

ويفضل البحث عن المتنزهات والطرق الآمنة للمشي أو الركض ضمن خطوات الرحلة وممارسة الرياضة المنتظمة قد تساعد على التخلص من التوتر والشعور بانخفاض النشاط.

كما يجب محاول تجربة تمارين الضغط وعضلات البطن وممارسة السباحة واستخدام حبل القفز.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام

منذ شهرين

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية

منذ 3 شهر

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

منذ 5 شهر

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 6 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ 7 شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

الآن

حسن حسني يطمئن جمهوره: أنا بخير وحالتي الصحية في تحسن

وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة عيد الفطر

براتب يصل لـ4500 جنيه.. 230 فرصة عمل جديدة من القوى العاملة

الصندوق السيادي: أول الاجتماع بعد العيد.. واختيار المدير التنفيذي أول المهام

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

وسائل إعلام تكشف هوية الفتاة التى اقتحمت نهائى دورى أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

ألبومات الصور

المصريون يتابعون محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

أكبر مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية

أزمة جديدة فى زراعة الذرة الشامية بأسوان بسبب "دودة الحشد"

بالصور.. تزيين أتوبيس نقل عام بالإسكندرية احتفالًا بعيد الفطر

رياضة

تتويج ليفربول وكسر عقدة كلوب الأبرز في صحف إيطاليا

فوندروسوفا تصعد لدور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

فريق ليفربول يعود لإنجلترا حاملا كأس دورى أبطال أوروبا

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

وسائل إعلام تكشف هوية الفتاة التى اقتحمت نهائى دورى أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

الرئيس نيوز

الحكومة تنفي سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة

هل تنازلت مصر عن حصتها في حقل " ظهر" للغاز؟

العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار بالعالم

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك

الجزائر: إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو "مستحيل"

كشكول

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية للجان الامتحانات نهاية الأسبوع

راشد: الإمتحانات الإلكترونية توجه رئاسي يرعاه وزير التعليم العالى وتنفذه الجامعة

عين شمس تحتل المركز الثانى فى تصنيف سيماجو للأبحاث لعام ٢٠١٩

"التعليم": ترد على شائعة تغيير نظام امتحانات الصف الثاني الثانوي

"نقيب المعلمين": يتفقد نادي الشاطئ ويوجه بسرعة انتهاء الترميمات

الأمصار

مدرب ليفربول: جوارديولا أول من هنأني بالتتويج بدوري الأبطال

فلسطين: نرفض استلام عائدات الضرائب منقوصة من إسرائيل

اجتماع أمني طارئ لبحث التفجيرات في العراق

بعد الفوز بدوري الأبطال.. "ليفربول" يحقق مبالغ مالية ضخمة

الجيش السوري يوجه ضربات لـ"وكار إرهابي" بريف إدلب

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

8 فوائد للسفر تحسّن صحتك النفسية والجسدية

نصائح للحفاظ على اللياقة خلال رحلة العمل

تقنية جديدة "مسح ضوئي ملون للمخ"

الصحة

تحذير برتغالي من لعبة "السلايم" بين الأطفال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎