8 فوائد للسفر تحسّن صحتك النفسية والجسدية

تتعدد الأغراض التي تدفع الإنسان إلى السفر من منطقة إلى أخرى، ومنها: السفر لغاية التعليم، وللمعالجة من الأمراض، أو للاستجمام وأخذ الراحة والترويح عن النفس للتخلص من الضغوط المختلفة كضغط العمل.



وقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث لمعرفة مدى تأثير السفر على صحّة الفرد من الناحية النفسية والجسدية.



1 - أجريت دراسة مشتركة بين مركز ترانزامريكا لدراسات التقاعد، ورابطة السفر الأمريكية، واللجنة العالمية للشيخوخة، ودلّت نتائجها على أن السفر يعزز صحة القلب، حيث تقل احتمالية الإصابة بالأزمة القلبية عند النساء اللواتي يسافرن مرّتين في العام على الأقل، مقارنة بالنساء اللواتي يسافرن كل ستة أعوام فأكثر، وينطبق الأمر على الرجال الذين لا يأخذون إجازة سنوية، حيث تزداد احتمالية تعرضهم للنوبات القلبية.



2- في نتائج إحدى الدراسات تبيّن أنّ قيام الفرد برحلة لثلاثة أيام متواصلة يحسّن مزاجه، ويقلل الضغوط النفسية التي يعانيها الفرد بشكل ملحوظ، ويشار إلى أنّ أثر هذه مثل الرحلات يدوم لأسابيع عدّة عقب انتهاء الرحلة.



3-وفقًا لدراسات تناولت العلاقة بين الإبداع والسفر إلى الخارج، والتي أجراها أحد أساتذة كلية كولومبيا للأعمال يدعى آدم غالينسكي، تبيّن أنّ السفر يزيد إبداع الفرد، ومرونته المعرفيّة.



4- كما تناولت دراسة أجرتها جامعة كرونيل أنّ أغلب الأشخاص يشعرون بمشاعر الارتياح والسعادة لمجرّد قيامهم بالتخطيط للسفر.



5- وفقًا لما بيّنته نتائج إحدى الدراسات الأمريكية فإن السفر يعتبر من الحلول الفعالة التي تساعد على الخروج من حالة الاكتئاب، وتحسين المزاج.



6 -عند سفر الفرد إلى أماكن أخرى، ولا سيّما التي لا يكون على معرفة بها من قبل، فإنه يعتمد على نفسه في غسل الملابس أو المداواة إذا تعرّض لوعكة صحيّة؛ كنزلة البرد مثلًا، إضافةً إلى زيادة قدرة الفرد على التخطيط، حيث يدرس الأعمال والقرارات التي سيتّخذها بشكل مسبق، وبذلك فهو يطوّر شخصيته وينمّيها على نحو أفضل.



7- يلزم المسافر أن يقرأ قليلًا عن عادات الناس في المكان الذي يرغب بالسفر إليه؛ ليسهّل عليه التواصل مع الناس، كما أنّه يصبح أكثر إلمامًا بالجغرافيا والعادات والمعلومات الخاصة بالبلدان التي يزورها.



8- ينمّي السفر لدى الأفراد القدرة على مواجهة المعيقات أو الصعوبات التي يواجهونها في سفرهم، حيث تزداد جرأتهم وشجاعتهم، وبالتالي تتطوّر شخصياتهم.



ويفضل البحث عن المتنزهات والطرق الآمنة للمشي أو الركض ضمن خطوات الرحلة وممارسة الرياضة المنتظمة قد تساعد على التخلص من التوتر والشعور بانخفاض النشاط.



كما يجب محاول تجربة تمارين الضغط وعضلات البطن وممارسة السباحة واستخدام حبل القفز.