الوزراء ينفي إلغاء الأوقاف احتفالات ذكرى غزوة بدر للمرة الأولى

أكد مجلس الوزراء عدم صحة ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بإلغاء وزارة الأوقاف الاحتفالات بذكرى «غزوة بدر» بالمساجد للمرة الأولى.



وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة الأوقاف، نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الاحتفالات بـ"غزوة بدر" في المساجد هذا العام، مُشيرةً إلى احتفال العديد من مساجد الجمهورية بهذا الحدث الديني والتاريخي كالمعتاد في السابع عشر من شهر رمضان من كل عام، ومشددةً على حرص الوزارة على الاحتفاء وإحياء جميع المناسبات والأحداث الدينية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.



وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى تنظيم مديريات الأوقاف بمختلف محافظات الجمهورية احتفالات ذكرى غزوة بدر، منها مديرية أوقاف كفر الشيخ، التي نظمت احتفالًا كبيرًا بمسجد الاستاد في مدينة كفر الشيخ، حضره عدد من المسئولين وقيادات الدعوة، وعدد كبير من أبناء كفر الشيخ، وكذلك مديرية أوقاف أسوان التي نظمت احتفالًا بمسجد الحاج حسن، حضره عدد من القيادات الدينية والعسكرية والأمنية والتنفيذية والحزبية والنقابية.



وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 02).