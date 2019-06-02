الصندوق السيادي: أول الاجتماع بعد العيد.. واختيار المدير التنفيذي أول المهام

يستعد مجلس إدارة صندوق مصر السيادي لعقد أول اجتماعاته وبدء عمله رسميًا عقب انقضاء إجازة عيد الفطر، خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري، بتشكيلته النهائية التي تضم ممثلي الوزارات المعنية والأعضاء المستقلين بعد صدور قرار جمهوري بتعيينهم، لوضع إستراتيجية عمل الصندوق خلال الفترة المقبلة وحسم اختيار المدير التنفيذي للصندوق، من بين الأربعة أسماء التي يتم المفاضلة بينها.



من جانبه، قال محمد عباس فايد عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي والرئيس التنفيذي السابق لبنك عودة مصر، إنه سيتم بدء عمل صندوق مصر السيادي رسميًا مع انطلاق أولي اجتماعات مجلس إدارة الصندوق عقب إجازة عيد الفطر، وذلك نظرًا لحداثة تشكيل الصندوق.



وأضاف عضو الصندوق، في تصريح لـ"الدستور"، أن أولي مهام مجلس الإدارة ستكون اختيار وتعيين مدير تنفيذي للصندوق من بين قائمة مختصرة تضم أربعة أسماء من المرشحين للمنصب، ووضع إستراتيجية عمل الصندوق خلال السنوات القادمة، متوقعًا أن تمتد تلك المرحلة التحضيرية لعدة أسابيع لحين الانتهاء من كافة الإجراءات المنظمة لعمل الصندوق.



ولفت إلى أن قانون إنشاء الصندوق السيادي ولائحته التنفيذية أتاحا قدر كبير من الحرية والمرونة في استثمار وإدارة الأصول التي ستؤول للصندوق، بحيث يمكن للصندوق أن يساهم بتلك الأصول في تأسيس شركات أو ينميها أو يطورها أو يتملكها، فكل الخيارات متاحة وهذه هي ميزة النظام الأساسي للصندوق.



وأكد أن الصندوق ليس له علاقة ببيع الأصول أو خصخصتها وإنما يسعى لتحويل الأصول غير المستغلة إلى أصول منتجة تدر دخل للدولة لاسيما وأن هناك عدد كبير من الأصول مهملة وغير مستغلة، موضحًا أنه من خلال الأصل يمكن للصندوق المساهمة بحصة في تأسيس شركات أو يساهم بالأصل في شكل عيني لإقامة مشروعات عليه، وذلك حسب طبيعة كل أصل.



وتقول نيفين الطاهري عضو مجلس إدارة الصندوق السيادي ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمار، إن تأسيس الصندوق السيادي المصري هي خطوة جيدة لجذب مزيد من الاستثمارات في المرحلة الراهنة، استكمالًا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة المصرية قبل عامين.



وأضافت عضو الصندوق، في تصريح لـ"الدستور"، أن الصندوق يحظي بفرص نجاح كبيرة تزامنًا مع تحسن ترتيب مصر في تقييم المؤسسات الدولية ما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أن تأسيس صندوق سيادي في مصر هو أول محاولة جادة لتعظيم الأصول المملوكة للدولة على المدى البعيد حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.



ولفتت إلى أنه فور اجتماع مجلس إدارة الصندوق سيتم تحديد أولويات اختيار الدفعة الأولى من الأصول غير المستغلة وكذلك تحديد إستراتيجية إعادة توظيفها وطرحها للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.



من جانبه، أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون الخطة والمتابعة وممثل وزارة التخطيط بمجلس إدارة الصندوق السيادي، أن مصر تلقت عروضًا من عدة دول خليجية في السعودية والإمارات وعمان، للدخول في شراكة مع الصندوق السيادي المصري، بالإضافة إلى الصين.



وأضاف أن هناك أولوية لضم الأصول مرتفعة القيمة بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن من ورائها سواء كانت أراضي أو مباني أو خطوط إنتاج معطلة بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال، لتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص.