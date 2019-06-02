جمارك سفاجا تحبط 3 محاولات تهرب جمركي بإجمالي تعويضات 2.4 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب أحمد مدير عام جمرك سفاجا بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي بالمخالفة للقانون بإجمالي تعويضات 2 مليون و488 ألفا و120 جنيهًا.



وذكرت الجمارك - في بيان اليوم الأحد - أنه في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة من ميناء ضبا السعودي على الباخرة (أمانه)، تم الاشتباه في مشمول شهادة الأمتعة الشخصية تخص راكب مصري وبتفتيش الأمتعة الشخصية تبين وجود 1490 سيجارة إلكترونية و6 آلاف مبسم سيجارة إلكترونية و223 زوج عدسات طبية لاصقة مخبأة داخل جهازين تكييف كمبروسر.



وأوضحت أنه في المحاولتين الثانية والثالثة تم ضبط 47 عبوة مكملات غذائية مخبأة داخل حقائب راكبين مصريين قادمين من السعودية، وقرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.