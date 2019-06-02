أمريكا توافق على بيع عربات قتال برمائية هجومية للجيش الإسبانى

وافقت الولايات المتحدة على بيع 11 عربة قتال برمائية مصفحة للقوات المسلحة الإسبانية من الطراز الهجومي.



وذكر بيان صادر عن هيئة التعاون الدفاعي والأمني الدولي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن العربات من إنتاج مؤسسة (بي إيه آي سيستمز) الأمريكية، التي تقع مصانعها في مدينة يورك الصناعية بولاية بنسلفانيا، وتبلغ قيمة الصفقة 107 ملايين دولار أمريكي.



كما أشارت الهيئة الأمريكية إلى أن الصفقة ستخدم من زاوية أخرى أهداف الأمن القومى الأمريكي، حيث تعد إسبانيا من حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، كما تعد من ركائز الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي في أوروبا بتدعيم قدراتها وجاهزيتها العسكرية.



وتستخدم القوات المسلحة الإسبانية طرازًا وحيدًا من العربات القتالية البرمائية هو (إيه في في) بإجمالي 19 عربة تخدم حاليًا في التشكيلات العاملة للجيش الإسباني، فضلًا عن عربتي قيادة وسيطرة برمائيتين من ذات الطراز وعربة إصلاح للأعطال والنجدة الميدانية.



تجدر الإشارة إلى أن صفقة بيع العربات البرمائية الأمريكية لإسبانيا هي أول صفقة تسلح تحصل عليها إسبانيا من الولايات المتحدة لعام 2019.



واشترت إسبانيا في العام الماضي مروحيات أمريكية قتالية من طراز (سي إتش - 47) قيمتها 3. 1 مليار دولار أمريكي.