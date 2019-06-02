استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد 2 يونيو 2019 في مصر، استقرار ملحوظ قياسا على أسعار أمس، حيث سجل الذهب عيار 21 نحو 610 جنيهات للجرام، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.



أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار الذهب 21 سجل 610 جنيهات للجرام

عيار 24 سجل اليوم 698 جنيها للجرام

عيار 18 سجل اليوم 522.75 جنيه

الجنيه الذهب 4880 جنيها

أوقية الذهب 1305 دولارات



وأعلنت الولايات المتحدة أنها بدءًا من 10 يونيو المقبل ستطبق تعريفات جمركية بنسبة 5% على جميع الواردات من المكسيك، حتى يتم وقف الهجرة غير الشرعية مما أدى إلى تراجعات في سعر الذهب عالميا بلغت نحو 5 دولارات للأوقية.