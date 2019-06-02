موسكو تقدم تعازيها لعائلات ضحايا حادث فيرجينيا

قدمت السفارة الروسية في الولايات المتحدة تعازيها لعائلات الأشخاص الذين قتلوا في حادث إطلاق النار، مساء الجمعة، في مركز فيرجينيا بيتش المحلي، حسبما أفاد بيان صادر عن السفارة.



وقال البيان: "إن أفكارنا وصلواتنا تذهب إلى ضحايا إطلاق النار في فرجينيا بيتش، وكذلك لجميع المتضررين منه".



وكانت سلطات فرجينيا قد أكدت هوية المهاجم الذي فتح النار في المركز البلدي، يوم السبت، مشيرة إلى أنه ديواين كرادوك، مهندس مرافق عامة، تم فصله عن العمل فقرر الانتقام بهذا الشكل الدامي، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".



فيما أصابت الشرطة المشتبه به في تبادل لإطلاق النار، وبعد ذلك توفي متأثرًا بجراحه، وقال محققون إن مسدسين من عيار 0.45 استخدما في إطلاق النار الجماعي.