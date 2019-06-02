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الأحد 02/يونيو/2019 - 11:27 ص

ضبط 5 مراكز طبية غير مرخصة للنصب والاحتيال على المواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2651496

رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمواجهة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ظهور عدد من المراكز الطبية "غير المرخصة" وإدارتها بمعرفة غير المتخصصين طبيًا، بزعم علاج المواطنين من أمراض "السمنة والنحافة - سوء التغذية العلاجية - صعوبات التعلم- تأخر النطق والكلام- التجميل وتنسيق القوام" بمنطقتى السيدة زينب وعابدين بالقاهرة.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط المؤثم كلٍ من: أخصائى علاج طبيعى مدير مركز للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة بمنطقة السيدة زينب مقيم بدائرة مركز شرطة المقطم، وحاصل على بكالوريوس طب وجراحة، ومدير مركز لعلاج السمنة والنحافة وصعوبات التعلم والنطق بمنطقة باب اللوق مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين، وحاصل على بكالوريوس طب وجراحة مدير مركز للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة وعلاج أعراض الشلل النصفى والرعاش بمنطقة الأزبكية مقيم بمحافظة الجيزة، وفنى تحاليل، مدير مركز لعلاج السمنة والنحافة وتنسيق القوام وآلام الغضروف والعمود الفقرى كائن بمنطقة عابدين مقيم دائرة قسم شرطة ملوى بالمنيا، وحاصل على بكالوريوس تجارة، مدير معمل للتحاليل الطبية كائن بمنطقة عابدين مقيم بالقاهرة.

وتبين أن المذكورين قاموا بإنشاء وإدارة المراكز الطبية المشار إليها "بدون ترخيص"، وإدعوا قدرتهم على علاج المواطنين من الأمراض المختلفة - على خلاف الحقيقة - وإدارتها من أجل تحقيق الربح المادى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم استهداف المراكز "الوهمية" المذكورة، وبتفتيشها عُثر على 8 أجهزة طبية تُستخدم في العلاج الطبيعي والتخسيس ولفصل عينات الدم، كمية من السرنجات الطبية وأنابيب حفظ عينات الدم، 630 عبوة دوائية مختلفة الأنواع، ومبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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