"سي. إن. إن": ضغط أمريكي وراء مشاركة قطر في قمة مكة

كشفت شبكة «سي. إن. إن.» الأمريكية، أن مشاركة قطر في قمم مكة الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، جاءت بعد ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي دفع الدوحة لإرسال وفد رفيع المستوى يترأسه رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.



وذكرت الشبكة الأمريكية في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، أن «بن ناصر آل ثاني»، تبادل السلام مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لحظة استقباله بقصر الصفا، إلا أنه الزعيم الوحيد الذي لم يقبله العاهل السعودي وفقًا للأعراف والتقاليد.



واعتبر التقرير الأمريكي، أن حضور قطر لأعمال قمم مكة، واستقبال العاهل السعودي لرئيس الوزراء القطري، يعد إشارة على إمكانية حدوث ذوبان محتمل في العلاقات.



وأرسل خادم الحرمين الشريفين، رسالة خطية لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت دعوته لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة في 30 مايو الماضي.



وجاء مستوى التمثيل القطري في هذه القمة الأعلى دبلوماسيًا مقارنة بمستوى تمثيلها في القمم الأخرى التي استضافتها المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، إذ ترأس الوفد القطري في قمة مكة الأخيرة، رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني.