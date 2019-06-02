لسحور لذيذ.. طريقة عمل كروكيت البيض
يحتوي البيض المسلوق على فيتامين د، الذي بدوره يقوي العظام، لذا نقدم لكم طريقة عمل كروكيت بيض للسحور:
المقادير:
- بيض مسلوق.
- زيت.
- نصف كوب دقيق أبيض.
- نصف كوب بقسماط.
- ربع كوب لبن.
- ملح وفلفل أسود.
خطوات التحضير:
- نحضر حبات البيض المسلوقة، ونضعها في وعاء.
- نبدأ بتحضير كروكيت البيض المسلوق بوضع اللبن والفلفل الأسود في وعاء ونخفقهما، ثم نضع الدقيق في وعاء آخر، ونضع البقسماط في وعاء ثالث.
- نغمس البيض المسلوق في الدقيق ثم في خليط اللبن ثم في البقسماط المطحون، ونكرر الخطوة في كل حبات البيض.
- نجهز مقلاة ونضع فيها الزيت، ونتركها على النار حتى يسخن الزيت، ثم نضع كروكيت البيض في المقلاة، ونتركه في الزيت الساخن حتى ينضج ويصبح لونه ذهبيا.
- نقدم كروكيت البيض في وعاء على السفرة بجانب العيش البلدي وطبق الجبن القريش.