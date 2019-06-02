لسحور لذيذ.. طريقة عمل كروكيت البيض

يحتوي البيض المسلوق على فيتامين د، الذي بدوره يقوي العظام، لذا نقدم لكم طريقة عمل كروكيت بيض للسحور:



المقادير:

- بيض مسلوق.



- زيت.



- نصف كوب دقيق أبيض.



- نصف كوب بقسماط.



- ربع كوب لبن.



- ملح وفلفل أسود.



خطوات التحضير:

- نحضر حبات البيض المسلوقة، ونضعها في وعاء.



- نبدأ بتحضير كروكيت البيض المسلوق بوضع اللبن والفلفل الأسود في وعاء ونخفقهما، ثم نضع الدقيق في وعاء آخر، ونضع البقسماط في وعاء ثالث.



- نغمس البيض المسلوق في الدقيق ثم في خليط اللبن ثم في البقسماط المطحون، ونكرر الخطوة في كل حبات البيض.



- نجهز مقلاة ونضع فيها الزيت، ونتركها على النار حتى يسخن الزيت، ثم نضع كروكيت البيض في المقلاة، ونتركه في الزيت الساخن حتى ينضج ويصبح لونه ذهبيا.



- نقدم كروكيت البيض في وعاء على السفرة بجانب العيش البلدي وطبق الجبن القريش.