تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.17% وهي خاسرة عدد 120.64 نقطة، لتصل إلى مستوى 10152.38 نقطة.





كما جرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 5.4 مليون سهم بقيمة 77.6 مليون ريال قطرى عبر 3158 صفقة، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 26 سهما، واستقرت 4 أسهم.



وتراجعت 6 قطاعات مختلفة على رأسها تلك القطاعات هو قطاع البنوك وقطاع الخدمات المالية بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.39%، تلاه قطاعا الاتصالات وقطاع البضائع وقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة تصل إلي 0.47%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.08%.