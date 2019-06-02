الغربية تفتح تظلمات الشهادة الإعدادية لمدة 15 يومًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، صباح اليوم، عن بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بداية من 3 يوليو ولمدة 15 يوما.



وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التقديم وتسديد المصروفات سيتم داخل مدرسة السيدة عائشة الإعدادية للبنات يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الثانية ظهرًا ما عدا الجمع والعطلات الرسمية.



كان اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية اعتمد أمس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.5% بالديوان العام لمحافظة الغربية، وتم تكريم 10 طلاب من الأوائل بعد إعلان النتيجة.



يذكر أن عددًا كبيرًا من الطلاب أعربوا عن عدم رضائهم عن الدرجات التي حصلوا عليها وسيقومون بتقديم تظلمات حتى يحصلوا على حقهم.