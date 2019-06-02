التضامن: الدعم ساهم فى تحسن مستوى الأسر وزاد استهلاكها بـ 8.4%

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إجراء دراسة على الأسر المستفيدة من الدعم، حيث أظهرت الدراسة أن برنامج تكافل وكرامة أثر على الأسر حيث زاد استهلاك الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" بنسبة 8.4% مقارنة بالأسر غير المتلقية للدعم.



وأضاف التقرير، أن الأسر بالغة الفقر استخدمت دعم تكافل في سداد بعض الفواتير والديون، كما استفادت الأسر من دعم تكافل فزاد استهلاكها للغذاء وحسنت من نمطها الغذائى، مشيرا إلى أن البرنامج حقق نجاحا في استفادة الأسر من الصحة والتعليم وهو ما يظهر من التحاق ١٠٠٪ من أطفال الأسر المستفيدة بالمدارس وانتظامهم في العملية التعليمية، مما انعكس على زيادة إنفاقها على المستلزمات وزيادة إنفاق الأسر على المستلزمات المدرسية.



وأشار إلى أن البرنامج حقق الشمول المالي للمرأة، حيث تم استخراج بطاقات هوية وأوراق لـ ٦٥٠ ألف امرأة من بطاقات وأوراق ثبوتية من شهادات للزواج وشهادات الميلاد للأبناء.