الإحصاء: 29.6% زيادة فى قيمة الإنتاج الزراعى عام 2016-2017

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صافى قيمة الدخل الزراعي إلى 329.3 مليار جنيـه عام 2016 2017 مقابل 256.0 مليـار جنيـه عـام 2015 2016 بنسبة زيادة قدرها 28.6٪.



وأضاف الإحصاء، وفقًا للنشرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعى عـام 2016 2017، أن قيمة الإنتاج الزراعـى بلغ 471.7 مليار جنيه عام 2016 2017 مقابل 363.9 مليار جنيه عام 20152016 بنسبة زيادة قدرها 29.6 ٪.



ولفت إلى أن نسبـة الإنتاج النبـاتى تمثل 54.66 ٪ من إجمالى قيمة الإنتاج الزراعى ويليها الإنتاج الحيوانى بنسبـة 36.01٪ ثم الإنتاج السمكى بنسبـة 9.29٪ وأخيرًا المنتجات الحشرية بنسبة 0،04٪ عام 2016 2017.



وبلغت قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى 142.4مليار جنيه عام 20162017 مقابل 107.9 مليار جنيـه عام 2015-2016 بنسبة زيادة قدرها 32٪.



وتمثل نسبة مستلزمات الإنتاج الحيوانى 71،06٪ من إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى وتليها مستلزمات الإنتاج النباتى بنسبة 26.95٪ ثم مستلزمات الإنتاج السمكى بنسبـة 1.99٪عام 2016 2017.