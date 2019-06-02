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الأحد 02/يونيو/2019 - 11:13 ص

تحقيقات النيابة في محاولة عاطل قتل شاب بسبب ميراث شقيقته بالحوامدية

تحقيقات النيابة في
حسام التمساح
dostor.org/2651472

حصلت "الدستور" على نص تحقيقات النيابة العامة في اتهام عاطل بالشروع في قتل شاب بسبب خلافات على الميراث بالحوامدية.

وكشف قرار الإحالة عن قيام "سيد. ف" في مايو 2018 بالشروع في قتل المجني عليه "هشام ياسين" إثر خلاف بينهما على الميراث، وتبين أن المتهم استل سلاح أبيض "مطواة" وما أن ظفر بالمجني عليه حتى سدد إليه ضربة قاسية مستهدفًا بها أصابع يده اليمنى فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل شفائه منها وهي عبارة عن قطع جزئي بالسلامية الطرفية بأصابع اليد اليمنى مما تعد عاهة مستديمة، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة".

وخلال التحقيقات، أقر المجني عليه أن شقيقته كانت متزوجة من أحد الأشخاص وعقب وفاته نشبت مشاجرة بينها وبين شقيق زوجها على الميراث وطلبت منه التدخل لحل تلك المشكلات والحصول على حقها من ميراث زوجها المتوفي.

وتابع المجني عليه: توجهت للمتهم لمعرفة سبب رفضه إعطاء شقيقتي حقها في الميراث ونشب مشاجرة بيننا فقام المتهم بالشروع في قتلي باستخدام "مطواة" وعقب فشله قام بتقيدي بواسطة آخرين ووضع يدي على "كبوت" العربية وقام بقطع أصابع يدي اليمنى وهو يردد "لو طلبت بميراث أخت تاني هقتلك".

وأوضحت تحريات المباحث الجنائية، أنه عقب ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض وتم نقله إلى المستشفى، وتبين وجود خلافات سابقة بين الطرفين بسبب الميراث، وحضر الطرف الأول لعقد جلسة عرفية وفى خلال ذلك حضر الطرف الثاني وتعدى على الطرف الأول محدثًا الإصابات الواردة فى تقرير الطب الشرعي.

وأوضح تقرير الطب الشرعي، أنه بالكشف على المجني عليه تبين تخلف لديه عاهة مستديمة أدت إلى تحديد في أداء حركات يده وقطع بالأوتار، ووجهت النيابة للمتهم تهم الشروع في قتل المجني عليه والتعدي بالضرب، وإحداث إصابته، قاصدًا قتله باستخدام سلاح أبيض، مُحدثًا به عاهة مستديمة.

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