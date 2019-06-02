محكمة عراقية تقضي بإعدام فرنسي تاسع بتهمة الانضمام لـ "داعش"

قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بالإعدام على متهم فرنسي تاسع بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذلك وفق قناة "العربية".



يأتي ذلك عقب إصدر القضاء العراقي، الأربعاء الماضي، حكمًا بإعدام فرنسي سابع بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، وذلك رغم تصريحات فرنسية رافضة لحكم الإعدام بحق مواطنيها.



وقالت فرنسا ردًا على هذه الأحكام إنها بدأت تحركًا دبلوماسيًا يهدف لمنع مواطنيها المدانين في العراق.



ويبلغ عدد إجمالي الفرنسيين في السجون العراقية 12 فرنسيًا، اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في سوريا، وتم نقلهم إلى العراق في وقت سابق من هذا العام.



وكانت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون قالت إنها تحترم سيادة العراق لكنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لتغير موقفها لاحقًا برفض أية أحكام.