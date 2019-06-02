القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
منوعات
الأحد 02/يونيو/2019 - 11:09 ص

3 بحارة وفعل مشين على متن غواصة "نووية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2651465

كشفت تقارير صحيفة وصفت بالصادمة، أنه تم ضبط 3 بحارة على متن غواصة نووية بريطانية، مؤخرا، بعد تعاطيهم المخدرات بعد زيارة لقاعدة عسكرية أميركية في فلوريدا.

وبعد إجراء فحص البول للبحارة تبين أن 3 من البحارة على متن الغواصة النووية "فينجانس" التابعة للبحرية الملكية تعاطوا مادة الكوكايين، كما أفادت صحيفة "ميل أون صنداي".

وجاء فحص عينات البول للبحارة الثلاث، الذين لم يكشف عن رتبهم، في الغواصة النووية التي تزن 15900 طن بعد مغادرتها فلوريدا واستكمال مهامها البحرية السرية للغاية، بحسب الصحيفة.

وبعد وصول الغواصة إلى قاعدتها في فاسلاين بإسكتلندا، تم إخراج البحارة المتهمين بتعاطي الكوكايين منها.

وذكرت مصادر أن البحارة الثلاث جزء من مجموعة كبيرة من أفراد في طاقم الغواصة "فينجانس" الذين تعاطوا الكوكايين عندما توقفت في فلوريدا.

وعلمت المصادر أن باقي المجموعة نجحوا في اختبار البول بعد أن شربوا كميات كبيرة من الماء الأمر الذي ساعد في طرح المادة المخدرة من الجسم.

وقالت الصحيفة إن البحرية الملكية رفضت الرد على استفساراتها بشأن هذه المزاعم، لكن مصادر عسكرية قالت إن استخدام الكوكايين بين طاقم الغواصة النووية يشكل ضربة قوية للبحرية وذلك لأن الغواصة تحمل صواريخ ترايدنت النووية، التي يبلغ مداها 7500 ميل وتعادل قوتها التدميرية 8 مرات القنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية.

وكانت الغواصة فينجانس، البالغ طولها 150 مترا ويصل عدد أفراد طاقم الغواصة إلى 121 فردا بالإضافة إلى 14 ضابطا، دخلت الخدمة في البحرية الملكية البريطانية في العام 2001، وبذلك فهي تعد من بين الأحدث بين الغواصات البريطانية من فئة "فانغارد".

يشار إلى أنه قبل 3 سنوات، أجريت تجربة إطلاق صاروخ ترايدنت النووي، الذي تبلغ تكلفته 17 مليون جنيه، من الغواصة ذاتها وباءت بالفشل الذريع، الأمر الذي أجبر الضباط المسؤولين على التحكم يدويا بنظام توجيهه والتسبب لاحقا بتحطمه في البحر دون التسبب بأي أضرار.

وتعتمد سياسة وزارة الدفاع البريطانية مبدأ عدم التسامح مع تعاطي المخدرات، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتم فصلهم من الخدمة على الفور.

وكانت البحرية البحرية البريطانية فصلت، في حادثة مماثلة في أكتوبر 2017، 9 بحارة كانوا يخدمون في الغواصة النووية "فيجيلنت"، بعد أن أظهرت نتائج فحوص أنهم تعاطوا مخدر الكوكايين.
وقال متحدث باسم البحرية الملكية: "لا نتسامح مع تعاطي المخدرات من قبل أحد أفراد قواتنا. من نكتشف أنهم لا يرقون لمعاييرنا المرتفعة يواجهون التسريح من الخدمة".

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" أن الفحوص التي أثبتت تعاطي البحارة المخدرات، أجريت في وقت كانت الغواصة فيه راسية في الولايات المتحدة لتسليحها برؤوس نووية وإجراء أعمال بها، فيما كان البحارة يقيمون في فنادق على الشاطئ.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام

منذ شهرين

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية

منذ 3 شهر

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

منذ 5 شهر

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 6 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ 7 شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

الآن

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الأقصى ويعتدي على المعتكفين في ذكرى احتلال القدس الشرقية

تصريح جديد يشعل الحرب بين سوريا وإسرائيل

رسائل السيسي للعالم من مكة المكرمة.. وكلمته في احتفال ليلة القدر على رأس اهتمامات الصحف

الجيش السوري: استشهاد وإصابة 10 جنود خلال التصدي لقصف إسرائيلي

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يوتيوب

ألبومات الصور

المصريون يتابعون محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

أكبر مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية

أزمة جديدة فى زراعة الذرة الشامية بأسوان بسبب "دودة الحشد"

بالصور.. تزيين أتوبيس نقل عام بالإسكندرية احتفالًا بعيد الفطر

رياضة

بعد دوري الأبطال.. لاعبو ليفربول وتوتنهام يركزان على دوري أمم أوروبا

أبطال أوروبا: مورا يتعهد بعودة توتنهام أقوى في الموسم المقبل

سيرينا تودع بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يوتيوب

الرئيس نيوز

خاص.. وزير قطاع الأعمال يتدخل لإنقاذ "مصر للفنادق" من مخالب الضرائب

"القوى العاملة" تحذر الراغبين في العمل بالخارج من التأشيرات الوهمية

تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

الصين: مستعدون لمواجهة واشنطن تجاريا والحرب بين البلدين كارثة

كشكول

طيب نفسى: "فتاة التبول" أصيبت بحالة إكتئاب شديدة

" أمهات مصر" يقيمن تجربة أولى ثانوي : غياب التدريب الكافي وصعوبة في التعامل مع التابلت

للأمهات.. احذري من السمنة وزيادة وزن طفلك

انطلاق فاعليات المؤتمر السادس لجودة التعليم

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات..٢١ سبتمبر

الأمصار

إطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام بالخرطوم

بـ"سرواله الداخلي".. شرطي يطارد 4 لصوص هاجموا محل مجوهرات

اقتصاد إيران يدخل دائرة الموت.. و"كارثة حقيقية" تحدق بالنظام

اليابان: كوريا الشمالية خطر على الأمن الدولي

روسيا: ارتفاع حصيلة مصابي انفجارات مصنع الديناميت إلى 27 شخصا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

الأطباء يحذرون من الديدان "الآكلة" للدماغ

لعشاق "البرجر".. احذروا من البكتيريا القاتلة

أكبر طائرة بالعالم بأقصر رحلة ممكنة

الصحة

تحذير برتغالي من لعبة "السلايم" بين الأطفال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎