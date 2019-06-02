ضبط 7 كيلو ذهب وفضة غير مطابقة للمواصفات القياسية

تمكنت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط ما يقرب من 4 كيلو ذهب و3 كيلو فضة غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير مدموغة وأعيرة أقل من الأعيرة المقررة من خلال جولات من مفتشى المصلحة على محلات وورش الذهب.



وقال اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المفتشين بالمصلحة بالقاهرة، وكذلك فى فروعها بالإسكندرية وطنطا والغردقة وبنى سويف وقنا يقومون بحملات رقابية بشكل مستمر على كافة محلات وورش الذهب لضبط المشغولات الذهبية والفضية غير المدموغة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى الرقابة على المحلات بالأسواق لضبط الموازيين غير الدقيقة وآلات القياس المترية والمكاييل المخالفة للمواصفات والرقابة على جميع محطات تموين السيارات للتأكد من صلاحيات طلمبات المحطات والعدادات وضبط عدادات الكهرباء والغاز والمياه والتاكسى غير الدقيقة.



وأضاف اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جار الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى اختبار أعيرة المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، كما يتم حاليا تكثيف الحملات الرقابية على المحلات التى تطرح المشغولات الذهبية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، كما أن المصلحة بصدد إطلاق خط ساخن لتلقى الشكاوى من المواطنين حول المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة وكذلك الشكاوى المتعلقة بعدادات الكهرباء والغاز والمياه والموازين وعدادات طلمبات الوقود على أن تنسق المصلحة مع الشركات الموردة للعدادات لضبط الأعيرة الخاصة بها.





ويأتى ذلك فى الوقت الذى طرحت فيه مصلحة الدمغة والموازين مناقصة عالمية، لبدء تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، حيث تقدمت 7 شركات لشراء كراسات الشروط بهدف المشاركة فى تنفيذ المشروع وستقدم هذه الشركات العروض الفنية والمالية إلى المصلحة فى الموعد المحدد، وبعد التأكد من جدية العروض سيجرى إرساء عطاء المناقصة على الشركة الفائزة بتنفيذ المشروع وأن أى شركة ستتقدم بالعروض الفنية والمالية ستقدم أيضًا خطاب ضمان بقيمة 25% من القيمة المالية لتنفيذ المشروع لضمان جدية الشركة فى التنفيذ خلال المدة المحددة عقب ترسية عطاء المناقصة عليها، حيث من المفترض تنفيذ المشروع خلال مدة ثلاثة أشهر منذ ترسية عطاء المناقصة على إحدى الشركات، كما أن هناك إستراتيجية كاملة لتطوير صناعة الذهب تشمل رؤية وخبرات أصحاب الصناعة، وهو ما تقوم به المصلحة حاليًا من تطبيق مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر.