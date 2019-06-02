الموت البشع.. سقطت في الشلال بعد "خطأ سخيف"

لقيت امرأة حتفها، بعدما غرقت في شلال شمالي كاليفورنيا، إثر انزلاقها من أعلى القمة، وفق ما ذكرت السلطات.



وقالت سلطات الوقاية في تاهو، في بيان، إن المرأة توفيت، في شلال "إيجل فولز"، مشيرة إلى أن طاقم الإنقاذ نجح في انتشال جثتها.



وتابعت أن "المياه الباردة للغاية التي تغذي الشلال تتحرك بسرعة كبيرة بسبب ذوبان الثلوج في جبال سييرا نيفادا المحيطة".



ويرتفع شلال "إيجل فولز"، المطل على بحيرة تاهو، بنحو 45 مترا (150 قدما) عن سطح الأرض.



ونقل موقع "إنسايدر" عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا الضحية قريبة جدا من الحافة، تحاول التقاط صور تذكارية، مشيرين إلى أنه "لم يكن هناك أي حاجز يمنع الوصول إلى منطقة الخطر".



ولم تكشف السلطات أي معلومات بشأن الضحية، التي تنضاف إلى قائمة الضحايا الذين لقوا مصرعهم خلال التقاطهم الصور.