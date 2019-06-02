تقلص قطاع الائتمان في الصين مع تشديد اللوائح المالية

انكمشت صناعة الائتمان الصينية في الربع الأول من هذا العام، مع استمرار زخمها في دعم الاقتصاد الحقيقي.



فقد أظهرت نتائج بيانات أصدرتها جمعية الائتمان الصينية أن إجمالي الأصول الائتمانية للاعبي السوق الـ 68 في الصين قد بلغ 22.54 تريليون يوان (حوالي 3.27 تريليون دولار أمريكي) بنهاية مارس الماضي، بانخفاض 0.7 في المئة مقارنة بالربع الرابع من العام 2018.



وانخفضت إيرادات الأعمال في الربع الأول بأكثر من 5 في المئة على أساس سنوي مع تشديد اللوائح المالية.



واستحوذت المؤسسات الصناعية والتجارية على حصة الأسد من إجمالي استثمارات الائتمان في الربع الأول، تلتها المؤسسات المالية والصناعات الأساسية والعقارات.



وبلغ رصيد رأس المال الإئتماني المُستثمر في الشركات الصناعية والتجارية 5.67 تريليون يوان بنهاية مارس، ما يمثل 29.8 في المئة من إجمالي رصيد رأس المال.