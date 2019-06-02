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فن
الأحد 02/يونيو/2019 - 10:03 ص

"الطفيلي" يسيطر على إيرادات شباك التذاكر بكوريا الجنوبية

الطفيلي
الطفيلي
وكالات
dostor.org/2651353

حقق الفيلم الكوري الجنوبي "الطفيلي" للمخرج بونغ جون-هو، نتائج مبهرة في أول أيام عرضه بالبلاد.

جذب الفيلم 1،127،152 مشاهدا في يوم أمس السبت وحده، ليرتفع إجمالي عدد مشاهديه إلى 2،372،317 مشاهدا وفقا لما أعلن عنه مجلس الفيلم الكوري الجنوبي اليوم الأحد.

تصدر الفيلم شباك تذاكر دور العرض السينمائية بكوريا الجنوبية، حيث بلغت حصته 68.8% من إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة.

جذب الفيلم في اليوم الأول لطرحه بكوريا الجنوبية يوم 30 مايو الماضي، 568 ألف مشاهد، وثم 667 ألف مشاهد في اليوم الثاني، ويزداد عدد المشاهدين تدريجيا، ويبدو أن العدد سيتجاوز 3 ملايين مشاهد خلال اليوم.

يرجع جزء كبير من نجاح الفيلم إلى فوزه بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي الدولي وهي أول جائزة من نوعها لفيلم من كوريا الجنوبية، فضلا عن شهرة المخرج "بونغ" والأداء الرائع للممثل سونغ كانغ-هو.

تدور أحداث الفيلم الجديد حول عائلة فقيرة تصبح مهووسة برجل ثري بعد حصول ابنها على وظيفة مدرس للأسرة الثرية. يقوم الممثل الشهير "سونغ" ببطولة الفيلم، إلى جانب الممثل "لي سون-كيون" والممثلة "جو يو-جونغ."

يذكر أن الفيلم تلقى تصفيقا حارا من الجماهير بعد عرضه في مهرجان كان الدولي مؤخرا.

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