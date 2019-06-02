إدراج شركتي سامسونج وأل جي بقائمة أكثر 10 علامات تجارية احتراما في أفريقيا

تم إدراج شركتي سامسونغ للإلكترونيات وإل جي إلكترونيكس الكوريتين الجنوبيتين في قائمة أكثر 10 علامات تجارية احتراما في أفريقيا لهذا العام.



ذكرت شركة "براند ليدر شيب (brand leadership)" لأبحاث السوق والتي تتخذ من جنوب أفريقيا مقرا لها اليوم الأحد، أن شركة سامسونغ للإلكترونيات جاءت في المركز الثالث في قائمة أكثر 100 علامة تجارية احتراما في أفريقيا.



حافظت سامسونغ على وجودها ضمن المراكز الخمس الأوائل على القائمة منذ بدء المسح في عام 2011، وتم إدراجها في ضمن المراكز الثلاث الأولى منذ عام 2014.



بيد أنها فقدت مركزها الثاني بعد نايكي الأمريكية والذي حصلت عليه في العام الماضي، لصالح شركة أديداس الألمانية، لتحصل على المركز الثالث هذا العام.



ومن ناحية أخرى، احتلت شركة أل جي إلكترونيكس المرتبة العاشرة، وانضمت شركة هيونداي موتور لصناعة السيارات إلى القائمة في المركز الـ79.



وقال مسئول في الشركة إن سامسونغ وأل جي تتمتعان بسمعة جيدة اكتسبتاها من خلال أنشطتهما المختلفة للمساهمة في المجتمع مثل العمل التطوعي ودعم التعليم وتقديم الرعاية الرياضية وغيرها، فضلا عن تسويق منتجاتهما.