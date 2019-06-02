الرئيس الفلسطيني يهنئ نظيره الإيطالي بيوم إعلان الجمهورية

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا، ورئيس وزرائه جوزيبي كونتي، لمناسبة احتفال بلادهما بيوم إعلان الجمهورية.



وأعرب سيادته في برقيته عن اعتزازه بعلاقات الصداقة والتضامن التاريخية القائمة بين البلدين، وبمواقفه الداعمة والمؤيدة لحقوق شعبنا ونضاله المشروع من أجل انهاء الاحتلال لبلادنا وإحلال السلام العادل الذي يكفل لشعبنا إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي ستعيش بأمن واحترام متبادل وجوار حسن مع جيرانها كافة.



كما هنأ سيادته رئيس الوزراء كونتي، لذات المناسبة، وأعرب في برقيته عن تقديره الكبير لما يقدمونه من دعم لشعبنا ومؤسساته، معولا على تضامنهم ودعمهم لجهودنا من أجل تحقيق السلام العادل الذي يكفل لشعوب المنطقة الأمن والاستقرار، ولشعبنا الفلسطيني حقه في إنهاء الاحتلال لأرضه، ومقدساته، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.