الهجرة تشكر المصريين بالخارج على المشاركة في "فطارنا مع أهالينا"

تقدمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر للجاليات المصرية بالخارج التي شاركت وساهمت في مبادرة "فطارنا مع أهالينا" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، للعام الثاني على التوالي، مثمنة دور المجتمع المدني وتضافر جهودهم والحكومة من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا، حيث استطاعت "مصر الخير" من خلال الخيم الرمضانية تقديم وجبات الإفطار للفئات المستحقة.



ومن جانبها، أعلنت المهندسة أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة استطاعت تقديم 500 وجبة خارج وداخل الخيم يوميًا هذا العام، بإجمالي 33000 مستحق طوال شهر رمضان بواقع 25 خيمة بمختلف المحافظات، وذلك من خلال تبرع المصريين بالداخل والخارج.



وأكدت وزارة الهجرة أن المصريين بالخارج مستمرون في دعم أهاليهم في الداخل من المستحقين، مشيرة إلى أنه بعد إقبال مختلف الجاليات المصرية على المشاركة بمبادرة "فطارنا مع أهالينا" في العام الأول والذي حقق نجاحا كبيرا، فقد تم إطلاقها للعام الثاني على التوالي.



والجدير بالذكر أن مبادرة "فطارنا مع أهالينا" أطلقها عدد من المصريين في الخارج مع حلول شهر رمضان العام الماضي، وقد جاء ذلك عقب اتصال من الدكتور ناصر فؤاد، نائب لورد ‏مقاطعة شيشاير في بريطانيا‎، والذي اقترح أن تتكفل مجموعة من المصريين المقيمين في إنجلترا بإعداد موائد رمضانية خلال الشهر الكريم، انطلاقًا من شعورهم بدورهم تجاه وطنهم.