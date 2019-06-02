بلاغ للنائب العام ضد المسئولين عن سوق 6 أكتوبر للفاكهة

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ولنيابتي الأموال العامة والشئون المالية والتجارية ضد المسئولين عن سوق 6 أكتوبر للفاكهة.



وذلك على سند من القول: "أثناء زيارة قمت بها إلى سوق 6 أكتوبر للفاكهة تلاحظ لي وجود العديد من جرائم إهدار المال العام والإهمال يرتكبها كلاُ من شعبان سعد الفيومي، محسن سعد الفيومي، حيث وصلت القاذورات والزبالة إلى أكثر وأخطر درجتها، كذلك فقد قام المبلغ ضدهما بتبوير حدائق السور وفرشها بالرمال لاستخدامها في تشوين البطيخ".



وأضاف: "كذلك وبالمخالفة للوائح والقوانين قاموا بالاستيلاء على الأراضي الواقعة خلف العنابر وفرشها بالرمال، كذلك واستخدامها لتخزين البطيخ، كذلك قاموا بالمخالفة للقانون بإنشاء ثلاجات تخزين الفاكهة داخل المحلات مستغلين في ذلك عدم دراية رئيس السوق وعدم اهتمامه، كذلك لوحظ أن المبلغ ضدهما يستغلوا مساحة تزيد عن 2 فدان دون وجه حق، وتتمثل جريمة إهدار المال العام بعدم تحصيل أي رسوم خلافا لما يحدث في سوق العبور، كذلك لوحظ أن مجلس أمناء سوق أكتوبر لم يتم تغييره منذ عام 1998، بخلاف قيام المبلغ ضده بشراء مبنى فرز منذ عام 2013 ولم يقوما بسداد الأقساط المستحقة عليه حتى الآن مما يعد إهدارا للمال العام، وعلى ذلك يحق للمبلغ التقدم بهذا البلاغ ملتمسا اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ المال العام وتقديم المبلغ ضدهما للمحاكمة الجنائية لإهدار المال العام وعدم تحصيل مستحقات الدولة".



وقدم "صبري" حافظة مستندات بها مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تؤكد كل ما ورد بصدر هذا البلاغ.