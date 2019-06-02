"هيرمس" تتصدر قائمة شركات الوساطة المالية خلال مايو

كشف بيانات حديثة للبورصة عن احتلال المجموعة المالية هيرميس للمركز الأول فى قائمة شركات الوساطة المالية خلال تعاملات شهر مايو المنقضي، بقيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه لتقتنص 21% من إجمالى قيم التداول موزعة على 290 مليون سهم من خلال 40 ألف صفقة منفذة.



وجاء في مركز الوصيف شركة "التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية" لتحقق قيم تداولات 3.2 مليار جنيه بحجم تداول 352 مليون سهم، تلاها “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” بقيمة تداول قدرها 2 مليار جنيه وبحجم تداول 415 مليون سهم.



واحتلت "هيرميس للوساطة في الأوراق المالية" المرتبة الرابعة بقيم تداولات 2 مليار جنيه، عبر تداولات 415 مليون سهم، ثم “فاروس لتداول الأوراق المالية” بقيمة تداول 942 مليون جنيه عبر تداولات 151 مليون سهم.



وجاءت شركة "أرقام لتداول الأوراق المالية" بالمرتبة السادسة بقيمة تداول 805 مليون جنيه وبتداولات 76.5 مليون سهم، تلاها "بلتون لتداول الأوراق المالية" بقيمة 801 مليون جنيه عبر تداولات 95 مليون جنيه.



واحتلت شركة "سيجما لتداول الأوراق المالية" المرتبة الثامنة لتحقق قيم تداول بلغت 751 مليون جنيه بحجم تداول 214 مليون سهم من خلال 166 عملية، ثم اتش اس بي سي سيكيوريتيز ايجيبت" بقيمة تداول قدرها 582 مليون جنيه وبحجم تداول 36 مليون سهم.



وبالمرتبة العاشرة جاءت شركة "النعيم للوساطة في الأوراق المالية" بقيمة تداول 528 مليون جنيه عبر تداولات 146 مليون سهم.