شرطة سريلانكا تحمل رئيس البلاد مسئولية هجمات أحد الفصح

قدم رئيس شرطة سريلانكا الموقوف، التماسا إلى المحكمة العليا، متهما الرئيس الحالي ماثيبالا سيريسينا، بالفشل في منع وقوع تفجيرات عيد الفصح التي أودت بحياة 258 شخصا.



فقد كشف المفتش العام بوجيث جاياسوندارا في شكوى من 20 صفحة، عن وجود فجوات اتصال خطيرة بين أجهزة الاستخبارات والأسلحة الأمنية للحكومة، وكلها تقع تحت سيريسينا.



قال جاياسوندارا في العريضة التي قُدمت إلى المحكمة الأسبوع الماضي وشاهدتها وكالة فرانس برس يوم الأحد، إن وكالة الاستخبارات الحكومية الرائدة في البلاد، أمرته العام الماضي بوقف تحقيقات الشرطة الجارية في المقاتلين المتشددين.



قال جاياسوندارا إن رئيس جهاز الأمن الداخلي، نيلانثا جاياواردينا، لم يأخذ على محمل الجد المعلومات الاستخباراتية المشتركة بين الهند المجاورة والتي حذرت من هجوم وشيك.