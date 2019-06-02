إيران: أى صدام في الخليج سيدفع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار

قال يحيى رحيم صفوي، وهو مساعد عسكري بارز للزعيم الأعلى الإيراني أية الله علي خامنئي، اليوم الأحد، إن السفن العسكرية الأمريكية في الخليج تقع في نطاق الصواريخ الإيرانية، محذرا من أن أي صدام بين الدولتين سيدفع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.



وأضاف رصفوي، "الأمريكيون يدركون تمام الإدراك أن قواتهم العسكرية (في المنطقة) تقع ضمن مدى الصواريخ الإيرانية، وأن جميع بحرية الولايات المتحدة والأجانب في الخليج العربي تقع في نطاق صواريخ أرض - بحر للحرس الثوري".



دخلت إيران والولايات المتحدة في مواجهة أشد في الشهر الماضي، بعد عام من انسحاب واشنطن من صفقة بين إيران والقوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.



كانت واشنطن قد أعادت فرض العقوبات العام الماضي وصعدتها في مايو، وأمرت جميع الدول بوقف واردات النفط الإيراني. وفي الأسابيع الأخيرة، ألمحت أيضًا إلى المواجهة العسكرية، قائلة إنها سترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط للرد على تهديد إيراني.